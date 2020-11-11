  • مباشر
اللغة

ويلشير معجب بمورينيو.. ولا يستطيع الانتقال إلى توتنهام

ويلشير توتنهام أرسنال
ويلشير وصف نفسه بـ"رجل أرسنال"

ويلشير معجب بمورينيو.. ولا يستطيع الانتقال إلى توتنهام

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

امتدح جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال السابق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير ووصفه بالمدرب "المذهل" لكنه قال إنه لا يمكنه الانتقال لفريقه اللندني بعد أن لعب لغريمه اللدود في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض ويلشير 197 مباراة مع أرسنال وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015 قبل أن يغادر منذ عامين لينضم إلى وست هام يونايتد، وبعد الاتفاق على إلغاء التعاقد مع وست هام في أكتوبر يبحث اللاعب المبتلى بالإصابات والبالغ من العمر 28 عاما عن فريق جديد.

وعن إمكانية انضمامه لتوتنهام قال ويلشير الذي خاض 34 مباراة دولية مع إنجلترا: أحب مورينيو وأعتقد أنه مدرب مذهل لكن لا يمكنني ذلك، لا أعتقد أنني يمكنني ذلك. لا يتعلق الأمر باستغناء أرسنال عني ووجود مشاعر سيئة تجاهه بل قدم أرسنال عرضا لي لكنني أردت شيئا مختلفا. أنا رجل أرسنال.

وأوضح ويلشير الشهر الماضي أنه منفتح على فكرة اللعب خارج إنجلترا لإحياء مسيرته، وتابع: من المهم أن أجد فريقا ألعب معه وأكون عنصرا مهما وأشعر بالسعادة، لا أريد التعجل وقبول أي شيء ويجب أن يكون الاختيار صائبا وفي بلد مناسب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب
وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد