ويلشير معجب بمورينيو.. ولا يستطيع الانتقال إلى توتنهام

امتدح جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال السابق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير ووصفه بالمدرب "المذهل" لكنه قال إنه لا يمكنه الانتقال لفريقه اللندني بعد أن لعب لغريمه اللدود في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض ويلشير 197 مباراة مع أرسنال وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015 قبل أن يغادر منذ عامين لينضم إلى وست هام يونايتد، وبعد الاتفاق على إلغاء التعاقد مع وست هام في أكتوبر يبحث اللاعب المبتلى بالإصابات والبالغ من العمر 28 عاما عن فريق جديد.



وعن إمكانية انضمامه لتوتنهام قال ويلشير الذي خاض 34 مباراة دولية مع إنجلترا: أحب مورينيو وأعتقد أنه مدرب مذهل لكن لا يمكنني ذلك، لا أعتقد أنني يمكنني ذلك. لا يتعلق الأمر باستغناء أرسنال عني ووجود مشاعر سيئة تجاهه بل قدم أرسنال عرضا لي لكنني أردت شيئا مختلفا. أنا رجل أرسنال.



وأوضح ويلشير الشهر الماضي أنه منفتح على فكرة اللعب خارج إنجلترا لإحياء مسيرته، وتابع: من المهم أن أجد فريقا ألعب معه وأكون عنصرا مهما وأشعر بالسعادة، لا أريد التعجل وقبول أي شيء ويجب أن يكون الاختيار صائبا وفي بلد مناسب.