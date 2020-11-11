يونايتد يبدأ مفاوضات عودة رونالدو.. واللاعب يدرس العرض

ذكرت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد دخل في محادثات من أجل عودة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو إلى صفوفه في الصيف المقبل، حيث يسعى يوفنتوس للتخلص من نجمه.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية الأسبوع الجاري، أن يوفنتوس يريد بيع لاعبه البرتغالي في الصيف المقبل، إذ يحرص بطل الدوري على جني الأموال قبل أن ينتقل اللاعب بشكل مجاني مع نهاية عقده في صيف 2021-2022.

ووفقا لـ "فوكس سبورتس" فإن مانشستر يونايتد يجري محادثات مع رونالدو "35 عاما"، وأن الدولي البرتغالي يدرس العرض حاليا مع استعداد يوفنتوس للتفاوض مع يونايتد.

ولعب رونالدو بقميص يونايتد خلال 2003 إلى 2009، فاز معهم بثلاثة ألقاب دوري إنجليزي إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وأحرز 118 هدفا خلال 292 مباراة، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

