الدنمارك تتغلب على السويد في مباراة ودية

تغلب منتخب الدنمارك 2 - صفر على ضيفه منتخب السويد يوم الأربعاء وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح يوناس ويند التسجيل في الدقيقة 61، في حين أضاف أليكسندر باه الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويستضيف منتخب الدنمارك نظيره الآيسلندي، ثم يلاقي مضيفه منتخب بلجيكا يومي الأحد والأربعاء على الترتيب في المجموعة الثانية بالقسم الأول للبطولة القارية.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب بلجيكا (المتصدر)، ومتفوقا بفارق المواجهات المباشرة على منتخب إنجلترا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، حيث يحلم باقتناص القمة لبلوغ الدور قبل النهائي في دوري الأمم.

في المقابل، يستعد منتخب السويد لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا، قبل أن يواجه مضيفه المنتخب الفرنسي يومي السبت والثلاثاء المقبلين على الترتيب، في المجموعة الثالثة بالقسم الأول.

يتذيل منتخب السويد الترتيب بلا نقاط، حيث خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة حتى الآن، ويأمل في تفادي خطر الهبوط للقسم الثاني في البطولة.