  • مباشر
اللغة

الدنمارك تتغلب على السويد في مباراة ودية

الدنمارك السويد إيركسين
إيركسين يحاول تجاوز أحد لاعبي منتخب السويد

الدنمارك تتغلب على السويد في مباراة ودية

متابع الغاء المتابعة

كوبنهاغن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب منتخب الدنمارك 2 - صفر على ضيفه منتخب السويد يوم الأربعاء وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح يوناس ويند التسجيل في الدقيقة 61، في حين أضاف أليكسندر باه الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويستضيف منتخب الدنمارك نظيره الآيسلندي، ثم يلاقي مضيفه منتخب بلجيكا يومي الأحد والأربعاء على الترتيب في المجموعة الثانية بالقسم الأول للبطولة القارية.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب بلجيكا (المتصدر)، ومتفوقا بفارق المواجهات المباشرة على منتخب إنجلترا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، حيث يحلم باقتناص القمة لبلوغ الدور قبل النهائي في دوري الأمم.

في المقابل، يستعد منتخب السويد لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا، قبل أن يواجه مضيفه المنتخب الفرنسي يومي السبت والثلاثاء المقبلين على الترتيب، في المجموعة الثالثة بالقسم الأول.

يتذيل منتخب السويد الترتيب بلا نقاط، حيث خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة حتى الآن، ويأمل في تفادي خطر الهبوط للقسم الثاني في البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة
قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة
جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار
شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن

قبل أن تذهب

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه
حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

اكتشف المزيد