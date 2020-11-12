ثنائية باتشواي تقود بلجيكا للفوز على سويسرا

هز ميشي باتشواي الشباك مرتين في الشوط الثاني ليقود بلجيكا لقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على ضيفتها سويسرا في مباراة ودية لكرة القدم يوم الأربعاء لتعزز ثقتها قبل مواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.



ورفع باتشواي رصيده إلى 13 هدفا في آخر 13 مباراة مع المنتخب لتحافظ بلجيكا على سجلها الخالي من الهزيمة على أرضها في آخر أربعة أعوام.



ومنح أدمير محمدي التقدم لسويسرا لكن باتشواي أدرك التعادل بهدف مثير للجدل بسبب التسلل في بداية الشوط الثاني حيث اعتمد المنتخبان على تشكيلتين احتياطيتين قبل خوض مباراتين لكل منهما في دوري الأمم الأسبوع المقبل.



وحاول سيباستيان بورناوف مدافع بلجيكا إبعاد كرة من على خط المرمى لكنها وصلت إلى محمدي ليهز الشباك من مدى قريب بعد 12 دقيقة.



وبعد الاستراحة بأربع دقائق أدركت بلجيكا التعادل عندما خطف يوري تيلمانس الكرة ولعبها إلى باتشواي ليضعها في المرمى.



وبدأ أن باتشواي كان متسللا لكن الحكم احتسب الهدف في ظل عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد.



وصنعت سويسرا العديد من الفرص وكادت أن تستعيد التقدم لولا تألق الحارس سيمون مينيوليه وتعويض بورناوف خطأه المبكر.



وخطفت بلجيكا الفوز عندما انطلق دودي لوكباكيو في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى توماس فوكيه الذي حولها إلى باتشواي وحصل مهاجم ليفربول على مساحة كبيرة ليضعها في المرمى.



وخاضت بلجيكا أول مباراة باستاد دن دريف في لوفين حيث ستستضيف إنجلترا يوم الأحد ثم الدنمرك يوم الأربعاء.



ونُقلت المباريات بعيدا عن العاصمة بروكسل بسبب فرض حظر التجول جراء العزل العام في بلجيكا بسبب جائحة فيروس كورونا.