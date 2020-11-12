  • مباشر
اللغة

فريق تشيلي يسدد ركلة جزاء بعد "شهر" من احتسابها

111120-fernando-zampedri-curico-universidad-catolica_ebrbblssmnus1q5n9otmkjzqb
زامبيدري سجل هدف يونيفرسيداد كاتوليكا من علامة الجزاء

فريق تشيلي يسدد ركلة جزاء بعد "شهر" من احتسابها

متابع الغاء المتابعة

سانتياغو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أحرز يونيفرسيداد كاتوليكا متصدر الدوري التشيلي لكرة القدم هدفا من ركلة جزاء يوم الأربعاء بعد شهر واحد تقريبا من احتسابها.

وكان كاتوليكا متأخرا 2-صفر أمام مضيفه كوريكو يونيدو في 15 أكتوبر عندما احتسبت ركلة الجزاء، وبينما كانت الواقعة يتم التحقق منها عبر حكم الفيديو المساعد، اشتعلت النيران في لوحة النتائج مما أدى لانقطاع الكهرباء وتوقف المباراة.

وبعد أربعة أيام أخرى، أكدت رابطة الدوري التشيلي احتساب ركلة الجزاء وقررت إقامة المباراة يوم الأربعاء واستئنافها من النقطة التي توقفت فيها، وفي ذلك الوقت، انتقل سيزار بينيارس، وهو اللاعب الذي تعرض لإعاقة وحصل على ركلة الجزاء، إلى غريميو البرازيلي.

وكان هناك المزيد من الإثارة عندما استؤنف اللعب إذ أنقذ فابيان سيردا حارس كوريكو ركلة الجزاء مرتين لكن الحكم أمر بإعادتها لأن الحارس تحرك، ونجح فرناندو زامبيدري في التسجيل لكاتوليكا من المحاولة الثالثة.

وفاز كوريكو، الذي سجل هدفيه من ركلتي جزاء قبل توقف المباراة، 3-2 بعدما استعاد تفوقه بهدفين من ركلة جزاء أخرى قبل أن يقلص زامبيدري الفارق بهدف آخر لكاتوليكا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

صارعت الموت .. فنانة مصرية شهيرة تروي مأساتها وكورونا صارعت الموت .. فنانة مصرية شهيرة تروي مأساتها وكورونا
جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي

الأكثر قراءة

بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة
شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن
قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة
جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء
ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار

قبل أن تذهب

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه
حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

اكتشف المزيد