فنلندا تفاجئ فرنسا في باريس بثنائية

فجر المنتخب الفنلندي لكرة القدم المفاجأة وانتزع فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه الفرنسي بطل العالم في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد دو فرانس" في باريس ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

وحسم المنتخب الفنلندي المباراة بهدفين في الشوط الأول سجلهما ماركوس فورس وأوني فالاكاري في الدقيقتين 28 و31 فيما فشل المنتخب الفرنسي في هز الشباك رغم مشاركة العديد من نجوم الفريق مثل بول بوغبا وأوليفيه جيرو ووسام بن يدر وأنطوان غريزمان سواء في التشكيلة الأساسية أو كبدلاء في وسط المباراة.