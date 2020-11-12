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فوز عريض لإيطاليا على إستونيا

إيطاليا إستونيا
إيطاليا تستعد لبطولة دوري أمم أوروبا

فوز عريض لإيطاليا على إستونيا

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روما - د ب أ

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استعاد المنتخب الإيطالي لكرة القدم نغمة الانتصارات بفوز كبير 4 - صفر على نظيره الاستوني في مباراتهما الودية يوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

على استاد "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا بإيطاليا ، أنهى المنتخب الإيطالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فنشنزو جريفو وفيدريكو برنارديسكي في الدقيقتين 14 و27 ، وفي الشوط الثاني عزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين سجلهما جريفو وريكاردو أورسوليني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 75 و86 .

والفوز هو الأول للمنتخب الإيطالي في آخر ثلاث مباريات خاضها حيث تعادل الفريق مع نظيريه البولندي سلبيا والهولندي 1 - 1 الشهر الماضي في مسيرته بدور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

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