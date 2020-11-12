كوزمين يهزم كانافارو ويقود فريقه إلى تحقيق دوري السوبر الصيني

توج فريق غيانغسو سونينغ بلقب دوري السوبر الصيني لكرة القدم، للمرة الأولى، بعد فوزه على مضيفه قوانغتشو إيفرغراند 2 - 1 يوم الخميس، في إياب نهائي البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق غيانغسو بهدفين، مقابل هدف في مجموع اللقاءين، ليتفوق المدرب الروماني كوزمين على الإيطالي، فابيو كانافرو، المدير الفني لقوانغتشو.

وتعرض قوانغتشو لصدمة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد تشاو هي.

واستغل غيانغسو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، وتقدم بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق الإيطالي إيدير مارتينيز.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف البرازيلي أليكس تيكسييرا الهدف الثاني لجيانجسو ثم رد شيهاو وي بهدف لقوانغتشو في الدقيقة 61.