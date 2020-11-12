منتخب ألمانيا يتغلب بصعوبة على التشيك في لقاء ودي

حقق المنتخب الألماني فوزا معنويا 1 - صفر على ضيفه منتخب التشيك وديا يوم الأربعاء في إطار استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ودفع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني بعدد من العناصر البديلة من أجل تجهيزها للمباريات القادمة، حيث كانوا عند حسن ظن مدرب منتخب الماكينات، وحققوا فوزا عن جدارة واستحقاق.

تقمص لوكا فالدشميدت دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الألماني الوحيد في الدقيقة 13.

يستعد المنتخب الألماني لمواجهة ضيفه منتخب أوكرانيا، ثم يخرج لملاقاة مضيفه المنتخب الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل، يومي السبت والثلاثاء على الترتيب ضمن المجموعة الرابعة بالقسم الأول للمسابقة القارية.

يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، وبفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب أوكرانيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يستضيف منتخب التشيك منتخبي إسرائيل وسلوفاكيا يومي الأحد والأربعاء على الترتيب، في المجموعة الثانية بالقسم الثاني في دوري الأمم.

يتواجد المنتخب التشيكي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد ست نقاط، بفارق أربع نقاط خلف المنتخب الأسكتلندي (المتصدر).