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مهرجان أهداف للبرتغال في مرمى أندورا

رونالدو خلال المواجهة الودية يوم الأربعاء

مهرجان أهداف للبرتغال في مرمى أندورا

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لشبونة - د ب أ

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اكتسح المنتخب البرتغالي لكرة القدم ضيفه منتخب أندورا بسبعة أهداف نظيفة في مباراتهما الودية يوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

على استاد "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة ، أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما بدرون يتو وباولينهو في الدقيقتين الثامنة و29 .

وغاب النجم الكبير كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي لكنه شارك مع بداية الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني ، أمطر المنتخب البرتغالي شباك ضيفه بخمسة أهداف أخرى سجلها ريناتو سانشيز وباولينهو وإيميلي غارسيا لاعب أندورا عن طريق الخطأ وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الدقائق 56 و61 و76 و85 و88 .

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