هولندا تواصل التعثر وتتعادل مع إسبانيا

واصل المنتخب الهولندي تعثره وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بسقوطه في فخ التعادل 1 - 1 مع نظيره الإسباني في مباراتهما الودية يوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.



وعلى استاد "يوهان كرويف" في العاصمة الهولندية أمستردام قدم الفريقان عرضا متكافئا إلى حد كبير في الشوط الأول ، ولكن المنتخب الإسباني أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 19 .

والهدف هو الأول لكاناليس مع المنتخب الإسباني علما بأنه خاض مباراته السادسة فقط مع الفريق.



وفي الشوط الثاني، سجل فان دي بيك هدف التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 47 ليكون التعادل الثالث على التوالي للفريق الهولندي بعد تعادله مع نظيريه البوسني سلبيا والإيطالي 1 -1 الشهر الماضي في دوري أمم أوروبا وهزيمته أمام نظيريه الإيطالي صفر - 1 في دوري الأمم والمكسيكي صفر- 1 وديا في سبتمبر الماضي.