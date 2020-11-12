والد ميسي عن مفاوضات باريس: أخبار كاذبة

نفى خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي أخبار انتقال نجم برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وكتب خورخي الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": أخبار كاذبة، وذلك رداً على ما نقلته شبكة "إي اس بي إن" حول دخول باريس سان جيرمان في مفاوضات مع والد ميسي من أجل انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد ميسي "33 عاما" مع برشلونة ينتهي صيف الموسم الجاري، وأراد اللاعب الرحيل عن الفريق الكاتالوني في الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يغير رأيه ويقرر الاستمرار إلى نهاية عقده.



