  • مباشر
اللغة

أوباميانغ يرفض انتقادات كروس.. ويرد: هل لديك أطفال؟

إيمريك أوباميانغ وطريقة احتفاله بالأهداف

أوباميانغ يرفض انتقادات كروس.. ويرد: هل لديك أطفال؟

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفض بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، الانتقادات التي وجهها إليه لاعب وسط ريال مدريد توني كروس فيما يتصل بطريقة احتفاله بعد هز الشباك بارتداء بعض الأقنعة، قائلا إنه سيستمر في الاحتفال بنفس الطريقة.

وفي قت سابق من الأسبوع الحالي، قال كروس لاعب منتخب ألمانيا، إنه لا تعجبه طريقة أوباميانغ في الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وانتقد كروس أيضا أنطوان غريزمان بسبب قيامه بحركات راقصة من لعبة فيديو شهيرة بعد إحراز الأهداف.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعهد أوباميانغ بالاستمرار في الاحتفال بنفس الطريقة ووضع أقنعة شخصيات شهيرة مثل الرجل العنكبوت والنمر الوردي.

وقال أوباميانغ عبر "تويتر" : بالمناسبة هل توني كروس لديه أطفال؟ تذكر فقط أنني قمت بهذا بضع مرات من أجل ابني وسأستمر في القيام به، أتمنى أن يكون لديك أطفال يوما ما وأن تعمل على إسعادهم، قبل أن يرد كروس على التغريدة ويؤكد أن لديه 3 أطفال.

وأحرز أوباميانغ هدفين لفريقه اللندني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسيسعى لزيادة هذا العدد عندما يحل فريقه ضيفا على ليدز يونايتد في 22 نوفمبر الجاري بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا 4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا
هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

الأكثر قراءة

مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية
فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة
هذه قصة هذه قصة "حمام الحرم".. وباحث يكشف أصل السلالة
بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية
الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها
حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد