أوباميانغ يرفض انتقادات كروس.. ويرد: هل لديك أطفال؟

رفض بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، الانتقادات التي وجهها إليه لاعب وسط ريال مدريد توني كروس فيما يتصل بطريقة احتفاله بعد هز الشباك بارتداء بعض الأقنعة، قائلا إنه سيستمر في الاحتفال بنفس الطريقة.

وفي قت سابق من الأسبوع الحالي، قال كروس لاعب منتخب ألمانيا، إنه لا تعجبه طريقة أوباميانغ في الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وانتقد كروس أيضا أنطوان غريزمان بسبب قيامه بحركات راقصة من لعبة فيديو شهيرة بعد إحراز الأهداف.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعهد أوباميانغ بالاستمرار في الاحتفال بنفس الطريقة ووضع أقنعة شخصيات شهيرة مثل الرجل العنكبوت والنمر الوردي.

وقال أوباميانغ عبر "تويتر" : بالمناسبة هل توني كروس لديه أطفال؟ تذكر فقط أنني قمت بهذا بضع مرات من أجل ابني وسأستمر في القيام به، أتمنى أن يكون لديك أطفال يوما ما وأن تعمل على إسعادهم، قبل أن يرد كروس على التغريدة ويؤكد أن لديه 3 أطفال.



وأحرز أوباميانغ هدفين لفريقه اللندني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسيسعى لزيادة هذا العدد عندما يحل فريقه ضيفا على ليدز يونايتد في 22 نوفمبر الجاري بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.