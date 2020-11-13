إصابة لاعب منتخب الأرجنتين بكسر في الظهر

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن التشخيص أظهر إصابة لاعبه إيزيكيل بالاسيوس بكسر في منطقة الفقرات القطنية، وأنه سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.

وتعرض بالاسيوس للإصابة في أسفل الظهر إثر تدخل من أنخيلو روميرو، لاعب باراجواي، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الأرجنتين مع باراغواي 1 - 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش) ضمن منافسات تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخرج بالاسيوس، لاعب باير ليفركوزن الألماني إثر الإصابة، وحل مكانه جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.

ونجح لو سيلسو في صناعة هدف المنتخب الأرجنتيني، حيث أرسل كرة متقنة من ضربة ركنية، سجل منها نيكولاس غونزاليس "22 عاما" أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية مؤقتا برصيد سبع نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا المقررة مساء يوم الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش)، حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني برصيد ست نقاط.