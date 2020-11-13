انسحاب بطل ماليزيا من دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن نادي جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا انسحب من دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية بعد رفض الحكومة الماليزية السماح له بالسفر إلى خارج البلاد.



وأغلقت الحدود في ماليزيا في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا سريع العدوى ولن ترفع القيود للسماح للنادي بإكمال مشواره في المسابقة القارية التي تعود منافساتها في الدوحة الأسبوع المقبل.



وقال الاتحاد القاري في بيان إن نتائج مباريات بطل ماليزيا في البطولة ألغيت وإن أهداف ونقاط هذه المباريات لن تحتسب في تحديد ترتيب فرق المجموعة في النهاية.



وكان جوهور دار التعظيم ينافس في المجموعة السابعة التي تضم كلا من فيسيل كوبي الياباني وقوانغتشو إيفرغراند الصيني وسوون بلووينغز الكوري الجنوبي.



وبداية من الأسبوع المقبل ستستكمل مباريات شرق آسيا في العاصمة القطرية الدوحة على أن يلتقي الفائز في قبل النهائي مع بيروزي الإيراني (الفائز في غرب آسيا) في المباراة النهائية في 19 ديسمبر المقبل في الدوحة أيضا.