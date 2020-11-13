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نيمار يغادر معسكر منتخب البرازيل

نيمار البرازيل ريتشارلسون
نيمار "على اليمين" مع زميله ريتشارلسون في لقاء سابق للمنتخب البرازيلي

نيمار يغادر معسكر منتخب البرازيل

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ريو دي جانيرو - رويترز

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تأكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في مونتفيديو الأسبوع المقبل.

ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابة في الساق ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو يوم الجمعة كان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.

وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب : كنا نأمل في إمكانية مشاركته ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل. الوضع تحسن لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروغواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب.

ولم يتضح بعد هل سيظل نيمار مع المنتخب أو العودة إلى باريس. وفازت البرازيل في أول مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

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