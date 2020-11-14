إصابة أحد لاعبي مونشنغلادباخ بفيروس كورونا

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم يوم السبت إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون الكشف عن هوية اللاعب المصاب.



وكتب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خلال آخر جولة من فحوص فيروس كورونا، عادت نتيجة أحد لاعبي الفريق إيجابية. ويتواجد اللاعب المصاب في الحجر الصحي ولا يوجد أي فحص آخر جاءت نتيجته إيجابية.



ويستعد مونشنغلادباخ لمواجهة فريق أوغسبورغ يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني.



ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل أوغسبورغ المركز العاشر برصيد عشر نقاط.