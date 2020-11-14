البرازيلي ماركينيوس يتوقع "حرباً" أمام أوروغواي

ذاقت البرازيل وأوروغواي طعم الانتصار في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة، وتوقع المدافع البرازيلي ماركينيوس حربا بين الغريمين خلال مواجهتهما في مونتفيديو الأسبوع المقبل.



وقال ماركينيوس عقب فوز صعب 1-صفر على فنزويلا: نعرف أن المواجهات ضد أوروغواي مثل الحرب دائما، يجب أن نستعد للزيارة لأن المباراة ستكون صعبة. تملك أوروغواي فريقا قويا يحظى بتاريخ وقدرات ودفاع رائع، وسنعمل في الأيام المقبلة على العودة بنقاط الفوز إلى أرضنا.



وستكون أورغواي في معنويات مرتفعة عقب فوز مريح خارج أرضها 3-صفر على كولومبيا بأهداف إدينسون كافاني ولويس سواريز من ركلة جزاء وداروين نونييز.



وتتصدر البرازيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وهي الوحيدة التي حققت ثلاثة انتصارات في أول ثلاث جولات بينما تحتل أوروغواي المركز الرابع بست نقاط.



وعانت البرازيل أمام دفاع فنزويلا الصلب وتتوقع صعوبات أخرى في استاد سنتيناريو يوم الثلاثاء، وقال آلان لاعب وسط البرازيل: ستكون مواجهة صعبة. حققت أوروغواي فوزا مهما اليوم لكننا نعرف أن بإمكاننا الفوز.



ويتوقع لاعب إيفرتون أن أوروغواي ستلعب بشكل إيجابي أكثر من فنزويلا التي لجأت للدفاع فقط مما سيتيح مزيدا من الفرص والمتعة للجماهير.



وواصل: أعتقد أن المباراة ستكون مختلفة تماما أمام أوروغواي وستكون هناك مساحات أمام المهاجمين.