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المنتخب الأوكراني ينجو من دخول الحجر الصحي

أوكرانيا سويسرا
5 إصابات بالفيروس سريع الانتشار في وسط منتخب أوكرانيا

المنتخب الأوكراني ينجو من دخول الحجر الصحي

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كييف - د ب أ

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لن يضطر المنتخب الأوكراني لكرة القدم لدخول الحجر الصحي بعد أن ظهرت خمس حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الفريق بعد التأكد من أنهم لم يخالطوا بشكل قريب بقية أعضاء الفريق.

وجاءت نتائج فحوص أربعة لاعبين وعضو بالجهاز الفني إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة.

ويجب على الفور اتخاذ القرار بشأن احتمالية إلغاء مباراة دوري الأمم التي تجمع بين ألمانيا وأوكرانيا قبل انطلاقها في وقت لاحق من يوم السبت.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفريق يجب أن يلعب في حال تواجد 13 لاعبا بما في ذلك حارس مرمى واحد.

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