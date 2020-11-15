المدير الرياضي لفرانكفورت: آثار كورونا أخطر من المتوقع

وصف فريدي بوبيتش المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم آثار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على النادي بأنها خطيرة للغاية.

وقال في مقابلة للموقع الرسمي لناديه يوم الأحد: يجب أن نتأكد أيضا من أننا سننجو. المهم أن نتجاوز الوباء وأن نكون قادرين على العمل بعدها. نحن نقدم كل شيء من أجل هذا، ومع ذلك من المؤلم أن نرى ضياع ما تم بناؤه على مدار الأربع سنوات الماضية قد ضاع إلى حد ما.

ومن أجل التخفيف قليلا من العواقب المالية، قام الفريق بتخفيض الرواتب ونظرا لتحقيق القليل من التوازن قبل الأزمة، يعتمد بوبيتش على استعادة دخل التذاكر في أسرع وقت ممكن فور السماح للجماهير بالعودة للملاعب.

وقال بوبيتش (49 عاماً) في إشارة إلى القيود الحكومية الحالية التي تمنع الجماهير من حضور المباريات : نتمنى أن نعبر شهر نوفمبر بشكل جيد، وبعد ذلك نكون قادرين على استضافة عدد قليل من الجماهير في الملاعب في ديسمبر المقبل.

ومن وجهة النظر الرياضية، فإن عودة الجماهير للملاعب مهمة أيضا لفرانكفورت، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط في جدول ترتيب الدوري الألماني، وقال بوبيتش : نادينا مرتبط بقوة بجماهيره. إنهم بالتأكيد العامل الرئيسي الذي سيسمح لنا للنظر بإيجابية في المستقبل ويعيدنا لطريق الانتصارات.