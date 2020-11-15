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إنريكي: راموس سيواصل تسديد ركلات الجزاء

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راموس أهدر ركلتي جزاء أمام سويسرا

إنريكي: راموس سيواصل تسديد ركلات الجزاء

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مدريد - د ب أ

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أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، أن القائد سيرجيو راموس كان ليسدد ركلة جزاء ثالثة ورابعة أمام سويسرا، وذلك بعد أن أهدر المدافع المخضرم جزائيتين في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا يوم السبت.

وأهدر راموس ضربتي جزاء ليصبح الفريق في حاجة ملحة للفوز على ألمانيا الثلاثاء من أجل بلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

وكان في مقدور راموس أن يسجل هدفين للمنتخب الإسباني في الشوط الثاني مساء السبت لكن يان سومر وقف له بالمرصاد، ليستغل المنتخب الألماني الموقف لصالحه ويصعد لصدارة المجموعة الرابعة عبر الفوز على أوكرانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا: إذا كان هناك ضربة جزاء ثالثة فإنه راموس كان سيسددها، وإذا كان هناك رابعة حال إهداره الثالثة فإنه كان سيتقدم للتسديد أيضا.

وأضاف: لا يمكن أن تراه يحرز 25 ركلة جزاء متتالية وعندما يهدر ضربتي جزاء تنتقده، هذه ستكون مزحة.

وبات راموس أكثر اللاعبين الأوروبيين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 177 مباراة ليتخطى الرقم القياسي للحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي خاض 176 مباراة دولية ويقترب أكثر من الرقم القياسي على المستوى العالمي والذي يحمله المصري أحمد حسن برصيد 184 مباراة دولية.

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