برونو فيرنانديز: يونايتد مؤهل "معنوياً" للفوز بالدوري

يرى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه ربما لا يملك الموارد المتاحة لبعض منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن هذا العملاق الجريح لا يزال مؤهل معنويا لإنهاء صيامه عن التتويج بلقب البطولة.

وآخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كانت في موسم 2012-2013 تحت قيادة مدربه الأسبق الشهير أليكس فيرغسون وتعرض بعد ذلك للكثير من المعاناة بينما تمكن منافسون مثل مانشستر سيتي وليفربول بعد ذلك من الهيمنة على البطولة بفضل تشكيلاتهم القوية.

واحتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري في الموسم الماضي وصعد لقبل نهائي كأس الاتحاد ولنفس الدور في الدوري الأوروبي. ولعب فيرنانديز الذي انضم للنادي في يناير الماضي دورا محوريا في ذلك.

وقال فيرنانديز عبر منصة بودكاست الخاصة بالنادي: بالنسبة لي الفرق الأخرى لا تهمني. ربما يقول البعض إن تشكيلاتهم الأساسية أفضل منا وبدلائهم أفضل منا. أنا لا أهتم بما يقال.

وأضاف: بالنسبة لفريق مثل يونايتد فإنه لم يتوج بلقب الدوري الممتاز منذ مدة طويلة. مدة طويلة أكثر من اللازم حسبما أعتقد، لذا ينبغي على الجميع، وبينهم جميع اللاعبين وجميع أفراد الطاقم أن يضعوا في اعتبارهم أن الهدف من وجودنا هنا هو الفوز وأعتقد أننا مؤهلون معنويا لتحقيق ذلك.

وأردف لاعب الوسط البرتغالي قائلا: جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب وهو أحد أكبر الأندية على مستوى العالم وقد حقق انجازات كبيرة طوال تاريخه الرائع.

وجاءت بداية يونايتد في الموسم الحالي مخيبة للآمال وهو حاليا يحتل المركز 14 بين فرق البطولة المحلية العشرين بعد سبع جولات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وخسر ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة.

وبعد انتهاء العطلة الدولية الحالية سيلتقي يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي مع الوافد الجديد وست بروميتش ألبيون السبت القادم.