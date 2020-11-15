رابيو "مندهش" من سرعة عودته إلى تشكيلة فرنسا

اعترف أدريان رابيو لاعب وسط فرنسا إنه لم يتوقع استدعائه بهذه السرعة من قبل المدرب ديدييه ديشان للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعد أن رفض تلبية دعوة للانضمام إلى التشكيلة في كأس العالم لكرة القدم 2018.



ووجه ديشان الدعوة إلى رابيو في أغسطس وشارك في مباراته الدولية السابعة خلال الفوز 1-صفر على السويد في دوري الأمم الأوروبية في بداية سبتمبر، ومنذ ذلك الحين شارك في ثلاث مباريات دولية وتألق في الانتصار 1-0 صفر على البرتغال في لشبونة السبت، ليتأهل المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى المربع الذهبي في دوري الأمم.



وقال رابيو: اندهشت من استدعائي بهذه السرعة، لكن المدرب قال لي إنه كان من الممكن أن يضمني قبل ذلك أيضا، كان بيننا نقاش جيد، استمتعت بهذا النقاش وشعرنا بالتحرر.



وأشار رابيو إلى أن انتقاله إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان العام الماضي ساعده على النضج، وأضاف لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما: تغيير البيئة والنادي والبلد، كل هذه الأشياء تجعلك تنمو. العمل لكثير من الوقت على الخطط، وهو أمر غير معتاد في فرنسا، أفادني كثيرا أيضا. أشعر بأنني أفضل إلى حد كبير، لن أتخلى عن هذا المكان مقابل أي شيء في العالم، لا أرغب في ترك هذه التشكيلة.



ويتوقع ديشان، الذي لعب في يوفنتوس وتولى تدريبه، أن يكون رابيو لاعبا مهما في تشكيلة المنتخب الفرنسي، وقال: أعرف أين يلعب، ولهذا السبب هو لاعب مختلف ويتحلى بالثقة الآن وهذا شيء جيد من أجله، وحتى عندما ساءت الأمور بيننا لفترة لم يفارق ذهني مطلقا، لأنه لاعب جيد. الآن هو يستحق الوجود هنا. وصل إلى مستويات جديدة، وأصبح أكثر ثباتا في كل شيء.





وتلتقي فرنسا على أرضها مع السويد يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة بدوري الأمم.