ساوثغيت: كين قادر على تحطيم رقم روني القياسي

ربما لا ينصب بشكل كبير تركيز هاري كين قائد إنجلترا على تسجيل أرقام قياسية لكن المدرب غاريث ساوثغيت يساند لاعبه لتحطيم رقم وين روني القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخب الإنجليزي.

وسجل كين (27 عاما) مع إنجلترا 32 هدفا منذ مشاركته الأولى في 2015 بينما يتصدر روني، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده، قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفا.

ويستطيع كين تعزيز سجله في مباراته الدولية رقم 50 مع إنجلترا عند مواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وقال ساوثغيت للصحفيين مساء يوم السبت: فيما يتعلق بما يمكن حدوثه، فإن الرقم القياسي لتسجيل الأهداف يبدو مثيرا لأنه يملك معنا معدلا مذهلا في تسجيل الأهداف، ولديه الوقت لمطاردة رقم روني.

وأضاف: أعرف أنه من منظوره، فإنه في الوقت الذي تجذبه الأرقام الشخصية، فإنه يهتم بالإنجازات الجماعية. ينصب تركيزه بشكل تام على نجاح الفريق وهو يود بعد سنوات أن ينظر إلى ما أنجزه الفريق.

وأشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بكين مهاجم توتنهام هوتسبير أيضا وقال إنه يملك الإمكانات لمطاردة رقم روني القياسي.