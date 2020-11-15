  • مباشر
اللغة

ساوثغيت: كين قادر على تحطيم رقم روني القياسي

هاري كين إنجلترا
كين يملك 32 هدفاً دولياً مع منتخب بلاده

ساوثغيت: كين قادر على تحطيم رقم روني القياسي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ربما لا ينصب بشكل كبير تركيز هاري كين قائد إنجلترا على تسجيل أرقام قياسية لكن المدرب غاريث ساوثغيت يساند لاعبه لتحطيم رقم وين روني القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخب الإنجليزي.

وسجل كين (27 عاما) مع إنجلترا 32 هدفا منذ مشاركته الأولى في 2015 بينما يتصدر روني، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده، قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفا.

ويستطيع كين تعزيز سجله في مباراته الدولية رقم 50 مع إنجلترا عند مواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وقال ساوثغيت للصحفيين مساء يوم السبت: فيما يتعلق بما يمكن حدوثه، فإن الرقم القياسي لتسجيل الأهداف يبدو مثيرا لأنه يملك معنا معدلا مذهلا في تسجيل الأهداف، ولديه الوقت لمطاردة رقم روني.

وأضاف: أعرف أنه من منظوره، فإنه في الوقت الذي تجذبه الأرقام الشخصية، فإنه يهتم بالإنجازات الجماعية. ينصب تركيزه بشكل تام على نجاح الفريق وهو يود بعد سنوات أن ينظر إلى ما أنجزه الفريق.

وأشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بكين مهاجم توتنهام هوتسبير أيضا وقال إنه يملك الإمكانات لمطاردة رقم روني القياسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي 10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي "الشخير"
صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
50 سنة من حكم عائلة الأسد 50 سنة من حكم عائلة الأسد "لا طريقة لحكم سوريا إلا بوطء الرؤوس"
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد