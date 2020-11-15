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مساعد مدرب ويلز: بيل بات يستمتع بكرة القدم

بيل مورينيو توتنهام
بيل عاد إلى توتنهام بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

مساعد مدرب ويلز: بيل بات يستمتع بكرة القدم

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مدريد - رويترز

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أكد روبرت بيدج مساعد مدرب ويلز أن غاريث بيل بات يستمتع مجددا باللعبة، بعدما عاد إلى توتنهام هوتسبير، وعقب فترة صعبة مع ريال مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد اللاعب على التألق مع منتخب بلاده.

ورحل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد منذ سبع سنوات لكنه عاد إلى ناديه اللندني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب بطل إسبانيا.

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما هدفه الأول منذ العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قاد توتنهام للفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون الشهر الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن بيدج قوله: يبدو لي أنه يستمتع بكرة القدم. إنه يحب اللعب مع ويلز. منذتوليت المسؤولية فهو لم يغب أبدا عن أي معسكر، باستثناء المعسكر الأخير بسبب الإصابة.

وأضاف: الآن مع الوجود في فريق مثل توتنهام، فإنه يملك مدربا جوزيه مورينيو يرغب في وجوده، ويريده أن يلعب بانتظام، أو يحاول أن يعتمد عليه لكي يشارك في 90 دقيقة، الآن أصبحنا نملك لاعبا عاد إلى حب اللعبة ويستمتع بكرة القدم. أتمنى أن نحصد ثمار هذا الأمر.

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