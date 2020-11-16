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إصابة بوسكيتس تهدد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد

بوسكيتس
بوسكيتس في مباراة إسبانيا وسويسرا

إصابة بوسكيتس تهدد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد

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مدريد - رويترز

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ستفتقد إسبانيا جهود لاعب الوسط البارز سيرجيو بوسكيتس أمام ضيفتها ألمانيا يوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد إصابته بالتواء في الركبة في التعادل 1-1 خارج الديار مع سويسرا يوم السبت.

وكشف تقرير طبي نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن بوسكيتس أصيب بالتواء في الركبة اليسرى ورغم ان الأطباء وصفوا الاصابة بأنها طفيفة فانه سيغيب عن المباراة كإجراء احترازي.

وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركة بوسكيتس (32 عاما) لاعب برشلونة في مباراة فريقه المهمة بالدوري الإسباني أمام مضيفه أتليتيكو مدريد يوم السبت لتزداد متاعب النادي الكاتالوني مع الإصابات بعد خسارة جهود المهاجم أنسو فاتي لأربعة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ويتعين على إسبانيا الفوز على ألمانيا متصدرة المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري الأمم الأوروبية.

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