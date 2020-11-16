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الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله كرة القدم

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ماسكيرانو اعتزل دولياً بعد نهاية كأس العالم الأخيرة

الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله كرة القدم

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بوينس آيرس - فرانس برس

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أعلن لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده (147) صباح يوم الاثنين اعتزاله اللعب نهائيا بعمر السادسة والثلاثين.

وجاء قرار ماسكيرانو الذي دافع عن ألوان ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بعد خسارة فريقه الحالي إستوديانتيس دي لا بلاتا في كأس الرابطة الارجنتينية، وقال: إنه قرار أفكر به منذ فترة طويلة وقد تناقشت فيه مع النادي الذي أشكره لمنحي الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين، لقد عشت مسيرتي بشغف كبير، بذلت كل جهد ممكن واليوم باتت الأمور صعبة بالنسبة إلي. لقد حان الوقت لإنهاء مسيرتي. خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، اعتقدت بأني ساشعر بالإثارة من جديد لكن الأمور كانت مختلفة بصراحة. لقد حان الوقت لكي أضع نفسي جانبا. في بعض الأحيان لا يستطيع المرء اختيار لحظة النهاية، لكنها تأتي بكل بساطة.

ونال اللاعب الذي كان يتمتع بلقب "إل خيفيسيتو" أي القائد الصغير شرف الدفاع عن ألوان منتخب الأرجنتين للمرة الأولى بعمر التاسعة عشرة وتحديدا في 16 يوليو 2003 ضد الأوروغواي، قبل خوضه باكورة مبارياته في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني في صفوف ناديه ريفر بليت.

وارتدى ماسكيرانو قميص كورنثيانز البرازيلي وسست هام يونايتد الإنجليزي وليفربول، قبل أن يحصل برشلونة الإسباني على خدماته عام 2010 واحرز في صفوفه دوري ابطال أوروبا مرتين عامي 2011 و2015 والدوري الإسباني 4 مرات.

وبعد احرازه 18 لقبا في صفوف الفريق الكاتالوني، خاض ماسكيرانو تجربة الدوري الصيني قبل العودة إلى الأرجنتين والانضمام إلى إستوديانتيس أواخر عام 2019 لكنه لم يخض في صفوف فريقه العديد من المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط المحلي.

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