النرويج تستعين بـ"الاحتياطيين" في مواجهة النمسا

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب سيضم لاعبين احتياطيين في مواجهة النمسا بدوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب إصابة لاعب في الفريق بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وذكر الاتحاد النرويجي أن قائمة من 18 لاعبا تم اختيارها من منتخب أقل من 21 عاما، وتضم لاعبين يلعبون في الخارج ماعدا واحد، فيما يتولى غونار سميرود مدرب منتخب أقل من 21 عاما المهمة، والذي قال في مؤتمر صحافي: كان هناك نشاط كبير لتجميع هذا الفريق، إنها قائمة جيدة، كان من الرائع أن نرى استجابة اللاعبين.



ومن بين اللاعبين الغائبين عن تشكيلة النرويج، يبرز اسم مارتن أوديغارد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن منتخب النرويجي نظيره النمساوي يوم الأربعاء المقبل.



وكانت النرويج قد ألغت مباراتها أمام رومانيا في دوري الأمم، وذلك بعدما رفضت الهيئات الصحية المحلية السماح للمنتخب بالسفر عقب نتيجة إيجابية في فحوص كورونا.