  • مباشر
اللغة

باخ: أولمبياد طوكيو سيقام بحضور الجماهير

طوكيو أولمبياد
الأولمبياد تأجل إلى 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

باخ: أولمبياد طوكيو سيقام بحضور الجماهير

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اتفق توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الاثنين على ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو في موعدها الجديد المقرر في 2021 وبحضور جماهيري رغم استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووصل باخ إلى طوكيو الأحد في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، وقد أجرى محادثات مع سوجا للمرة الأولى منذ تولي الأخير رئاسة وزراء اليابان قبل شهرين، و ناقشا الإجراءات اللازمة لإقامة الأولمبياد في الصيف المقبل في أجواء آمنة، رغم تفاقم أزمة جائحة كورونا من جديد مؤخرا في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد سوجا على أنه "مصمم" على استضافة الدورة الأولمبية، التي تقرر في مارس الماضي تأجيلها لمدة عام، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد، بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021 .

وأبدى باخ ثقته في أن الدورة الأولمبية ستقام بحضور جماهير، حسب ما صرح به للصحفيين عقب الاجتماع مع سوجا، إذ قال في هذا الاجتماع، كنا متفقين تماما على العزيمة والثقة في تحقيق نجاح هائل في أولمبياد طوكيو 2020 والدورة البارالمبية في الصيف المقبل هنا كذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات شاهد.. أم تختار عروسا لابنها وتحقق ملايين المشاهدات
كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد