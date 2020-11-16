باخ: أولمبياد طوكيو سيقام بحضور الجماهير

اتفق توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الاثنين على ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو في موعدها الجديد المقرر في 2021 وبحضور جماهيري رغم استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ووصل باخ إلى طوكيو الأحد في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، وقد أجرى محادثات مع سوجا للمرة الأولى منذ تولي الأخير رئاسة وزراء اليابان قبل شهرين، و ناقشا الإجراءات اللازمة لإقامة الأولمبياد في الصيف المقبل في أجواء آمنة، رغم تفاقم أزمة جائحة كورونا من جديد مؤخرا في أوروبا والولايات المتحدة.



وأكد سوجا على أنه "مصمم" على استضافة الدورة الأولمبية، التي تقرر في مارس الماضي تأجيلها لمدة عام، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد، بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021 .



وأبدى باخ ثقته في أن الدورة الأولمبية ستقام بحضور جماهير، حسب ما صرح به للصحفيين عقب الاجتماع مع سوجا، إذ قال في هذا الاجتماع، كنا متفقين تماما على العزيمة والثقة في تحقيق نجاح هائل في أولمبياد طوكيو 2020 والدورة البارالمبية في الصيف المقبل هنا كذلك.