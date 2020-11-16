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بسبب الاتحاد الإفريقي.. أوباميانغ ينام على "أرض المطار"

أوباميانغ
صور نشرها أوباميانغ وزملاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب الاتحاد الإفريقي.. أوباميانغ ينام على "أرض المطار"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اضطر بيير إيمريك أوباميانغ وزملاؤه في منتخب الغابون للنوم على الأرض في مطار بانغول قبل خوض مباراتهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أمام غامبيا.

ولجأ أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي لوسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على المشكلة بعد وصولهم إلى مطار بانغول يوم الأحد لأداء مباراتهم المقررة في وقت لاحق من يوم الاثنين ضمن المجموعة الرابعة في عاصمة غامبيا.

وبسبب "مشكلة إدارية" لم يسمح لبعثة الغابون بمغادرة المطار واضطر اللاعبون للنوم على الأرض قبل أن يسمح لهم بمغادرة المطار في الصباح بعد تدخل الحكومة، ولم يكشف أحد النقاب عن سبب عدم السماح للفريق بالخروج من المطار والتوجه إلى الفندق مباشرة بعد الوصول، وعرض الاتحاد الغابوني لكرة القدم صورا للاعبين في المطار عبر صفحته على "فيسبوك" دون أي تعليق.

وفي إشارة إلى أحداث مماثلة في الماضي سخر أوباميانغ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عندما كتب عبر تويتر: عمل رائع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكأننا عدنا إلى تسعينيات القرن الماضي، لن يقلل هذا من حماسنا لكن لابد أن يعرف الناس وأن يتحمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤوليته. نحن في 2020 ونريد أن تتقدم إفريقيا لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تتصدرها الغابون بسبع نقاط متقدمة بثلاث نقاط على غامبيا التي تليها والتي تسعى لوصول للنهائيات للمرة الأولى. وتضم المجموعة أيضا منتخبي أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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