دي بروين يرغب بالاستمرار مع مانشستر سيتي

كشف كيفن دي بروين صانع ألعاب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنجليزي أنه دخل في مفاوضات لتجديد عقده مع ناديه، مؤكدا رغبته في البقاء في صفوفه.

وقال دي بروين (29عاما) في تصريحات لشبكة "في تي إم نيوز" البلجيكية: أنا انتمي إلى ناد جيد مع مالكين جيدين. بدأنا المفاوضات وأنا أقوم بذلك شخصيا لكنها ليست متقدمة في الوقت الحالي.

وأضاف اللاعب الذي يعتبر من الركائز الاساسية للفريق الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2018 و2019: أود في البقاء في صفوف النادي وبالتالي فان الأمر سهل. لو لم أكن أرغب في البقاء لطالبت من وسيط القيام بالتفاوض، لكن عندما تريد البقاء فالأمر ليس صعبا.

وانضم دي بروين إلى صفوف سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني عام 2015 ويرتبط بعقد مع فريقه الذي خاض في صفوفه 232 مباراة في مختلف المسابقات، حتى عام 2023.