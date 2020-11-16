زلاتكو يتحدى الاتحاد الكرواتي لإقالته

تحدى زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا الاتحاد المحلي لكرة القدم للعثور على بديل أكثر كفاءة منه بعد مشوار سيء في دوري الأمم الأوروبية جعل الفريق على شفا الهبوط من القسم الأول للبطولة.



وستتقابل كرواتيا مع البرتغال بطلة أوروبا في آخر مباراة لها بالمجموعة الثالثة، الثلاثاء، وتحتاج إلى الخروج بنفس نتيجة مباراة السويد أمام فرنسا بطلة العالم في المباراة الأخرى بالمجموعة للبقاء في القسم الأول.



وقال داليتش في مؤتمر صحفي يوم الاثنين : لا أخشى شيئا لأني أبذل قصارى جهدي وإذا وجد الاتحاد انني لست جيدا بما يكفي فانني أدعوه للتعاقد مع شخص آخر. احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 وعبر مجموعته في تصفيات بطولة أوروبا 2020. أعلم أن الفريق ليس جيدا بما يكفي حاليا لكنها الحقيقة. أشعر بالاحباط والضغط لكنه جزء من متطلبات المنصب. بدلا من الشكوى فانني سأظهر للجميع مدى شعوري بالفخر لتدريب كرواتيا. ما زلت أثق في قدرتي على الخروج من هذا الموقف.



ومع اعتزال بعض اللاعبين البارزين دوليا من جيل كأس العالم 2018 ودخول آخرين المراحل الأخيرة في مشوارهم الدولي جاءت مسيرة

كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية مخيبة.



ويحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط من خمس مباريات متفوقة بفارق الأهداف على السويد متذيلة الترتيب ويتساوى الفريقان في المواجهات المباشرة.



وفقدت البرتغال أي فرصة في بلوغ الدور قبل النهائي بالهزيمة 1-صفر على أرضها أمام فرنسا يوم السبت لتحتل المركز الثاني متأخرة

بثلاث نقاط عن فرنسا التي حسمت الصدارة لتفوقها في المواجهات المباشرة.



وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن فريقه سيتعامل مع مباراة كرواتيا بجدية. وأضاف : لم يعد بوسعنا تصدر المجموعة لكن هذا لا يعني أننا لن نتعامل بجدية مع مباراة كرواتيا.نحترم وصيفة بطل كأس العالم لكننا سنتعامل بجدية مع المباراة. لم أنم جيدا بعد الهزيمة أمام فرنسا لأن البرتغال تسعى دائما للفوز.



