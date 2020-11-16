ساديو ماني يقود السنغال إلى كأس إفريقيا 2022

أصبحت السنغال أول دولة تتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد أن سجل ساديو ماني هدفا متأخرا ليقودها للفوز 1-صفر خارج الديار على غينيا بيساو يوم الأحد.



وهز ماني، الذي سجل أيضا في فوز السنغال 2-صفر بملعبها على غينيا بيساو يوم الأربعاء الماضي، الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية لتحافظ بلاده على علامة النجاح الكاملة في المجموعة التاسعة وتضمن احتلال المركزين الأول أو الثاني وبالتالي التأهل للنهائيات في الكاميرون في يناير 2022.



وتملك السنغال 12 نقطة من أربع مباريات وتتقدم بست نقاط على الكونغو صاحبة المركز الثاني وتسع نقاط على غينيا بيساو التي تحتل المركز الثالث.



ويتأهل أول فريقين في المجموعات 12 إلى النهائيات التي تقام في مطلع 2022 باستثناء المجموعة السادسة التي سيتأهل منها أعلى فريق في الترتيب بالإضافة إلى الكاميرون المتأهلة بالفعل باعتبارها الدولة المضيفة.

