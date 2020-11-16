سواريز: نحلم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني

تحدث لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد عن فرص فريقه في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل مواجهة ناديه

السابق برشلونة الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن الانطلاقة القوية تمنحهم حافزا.



وفاز أتلتيكو خمس مرات في أول سبع مباريات بالدوري ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة حتى الآن بينما خسر كل من البطل ريال مدريد وغريمه برشلونة مباراتين.



ويتصدر ريال سوسيداد الدوري برصيد 20 نقطة فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث ولديه 17 نقطة وتتبقى له مباراتان فيما يحتل ريال مدريد وبرشلونة المركزين الرابع والثامن على الترتيب.



وقال سواريز في مقابلة لصحيفة "ماركا" يوم الاثنين : تبدو المنافسة متقاربة جدا في الدوري ومن يرتكب أقل أخطاء منذ البداية يمكنه الفوز باللقب.



وأضاف : من واقع خبرتي في برشلونة أعرف أنه اذا بدأت الموسم بشكل سيء وأهدرت نقاطا سيكون من الصعب اللحاق بالمتصدرين واذا أردت التتويج يجب أن تبقى قويا ومقنعا منذ البداية.



وتابع : الأمور لم تمض بشكل جيد في برشلونة لكننا نعرف أنه سيقاتل حتى النهاية واذا واصلنا الإيمان بقدراتنا وحافظنا على البداية الرائعة فلماذا لا نحلم بالتتويج باللقب؟.



وساعد سواريز أتلتيكو بتسجيل خمسة أهداف منذ انتقاله من برشلونة في صفقة مجانية في سبتمبر الماضي. كما أحرز زميله البرتغالي جواو فيلكس خمسة أهداف ليتخطى موسمه الأول الصعب في إسبانيا.



ويرى سواريز أن مفتاح استمرار تألق اللاعب البالغ من العمر "20 عاما" هو عدم تحميله مسؤولية أكبر من الطبيعي لقيادة الفريق.



وواصل سواريز : الفرق الكبرى تتكون من لاعبين يتحملون نفس المسؤولية وجواو يتطور بشكل صحيح ويتمتع بالقدر المطلوب من الثقة

ويمكنه صنع الفارق وتحقيق انجازات لنا لكن يجب التأكد من عدم إلقاء كل المسؤوليات على عاتقه.