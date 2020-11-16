لاعب ريال مدريد ينعى مدرب الهلال

نعى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، كارلوس أماديو، مدرب شباب نادي الهلال السعودي، الذي توفي، يوم الأحد، إثر تعرضه إلى سكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

وأشرف أماديو في المنتخبات السنية للبرازيل على نجم ريال مدريد، وحقق معه بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاما.

وكتب فينيسيوس في حسابه على "تويتر" : أرقد بسلام، فزت معك بلقب يبطولة كوبا أميركا للناشئين، شكرا على كل شيء.

كما أعرب اتحاد كرة القدم البرازيلي عن أسفه وحزنه الشديدين لوفاة كارلوس أماديو، وتضامن مع أسرة المدرب وأصدقائه، وأعلن عن تنكيس الأعلام في مقره لمدة ثلاثية أيام.

وتولى أماديو تدريب شباب الهلال في سبتمبر من العام الجاري، وسبق له أن تولى قيادة منتخب البرازيل تحت 17 عاماً في كأس العالم والناشئين وكوبا أميركا، كما تولى تدريب منتخب البرازيل تحت 20 عاماً.