الاتحاد المصري: إصابة محمد النني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال بفيروس كورونا قبل مواجهة خارج الديار أمام توغو يوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم إفريقيا.



وهذه ثاني إصابة بارزة بكوفيد-19 بعد أن جاءت المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول إيجابية يوم الجمعة ليغيب عن انتصار مصر 1-صفر على ضيفتها توغو يوم السبت لتتصدر المجموعة السابعة.



وقال الاتحاد المصري في بيانه :ظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الأول لدى وصولها إلى توغو سلبية لجميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.