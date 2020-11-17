  • مباشر
اللغة

الاتحاد المصري: إصابة محمد النني بفيروس كورونا

محمد النني في صورة سابقة مع محمد صلاح

الاتحاد المصري: إصابة محمد النني بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال بفيروس كورونا قبل مواجهة خارج الديار أمام توغو يوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وهذه ثاني إصابة بارزة بكوفيد-19 بعد أن جاءت المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول إيجابية يوم الجمعة ليغيب عن انتصار مصر 1-صفر على ضيفتها توغو يوم السبت لتتصدر المجموعة السابعة.

وقال الاتحاد المصري في بيانه :ظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الأول لدى وصولها إلى توغو سلبية لجميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: "متهورة بس بحبك"
نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل

الأكثر قراءة

وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟
ترمب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة.. على ترمب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة.. على "تويتر"

قبل أن تذهب

مناشدات لمساعدة الفارين من الحرب في إثيوبيا إلى الحدود السودانية
مناشدات لمساعدة الفارين من الحرب في إثيوبيا إلى الحدود السودانية

اكتشف المزيد