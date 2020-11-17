راشفورد يطلق مبادرة تستهدف مساعدة الأطفال على القراءة

يعتزم ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، إطلاق نادي الكتاب لمساعدة الأطفال على الاتجاه للقراءة.

وانضم راشفورد ، الذي أجبرت جهوده لدعم الأطفال المحرومين الحكومة البريطانية على إقرار تمويل وجبات مدرسية للأطفال خلال العطلات، إلى دار نشر "ماكميلان" لكتب الاطفال.



وقال راشفورد الذي نشأ في مانشستر في عائلة تعتمد على مساعدة الحكومة وقسائم الطعام في بيان له يوم الثلاثاء: لقد بدأت القراءة في سن 17 فقط، وذلك غير نظرتي للحياة وعقليتي، كنت أتمنى فقط لو أتيحت لي الفرصة للقراءة أكثر عندما كنت طفلاً ، لكن الكتب لم تكن أبدًا شيئًا يمكننا توفيره كعائلة عندما كنا بحاجة إلى وضع الطعام على الطاولة.



وكان راشفورد، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، بسبب مبادرته لدعم الوجبات المدرسسية، ذكر أنه مر بأوقات في طفولته حينما كانت القراءة يمكنها مساعدته حقا، وتابع : أريد للأطفال أن يهربوا من ذلك الواقع، ليس فقط الذين يمكنهم تحمل تكاليفه، نحن نعلم أن هناك أكثر من 380 ألف طفل في المملكة المتحدة اليوم لم يمتلك كتابا يوما ما، أطفال في بيئات ضعيفة للغاية يجب أن يتغير هذا.



وذكرت صحيفة "الغارديان " البريطانية أن راشفورد يعمل في الوقت الحالي على كتاب من تأليفه، والذي سيشهد تعاونه مع الصحفي كارل أنكا وعالمة نفس الأداء كاتي وارينر وسيطلق على الكتاب اسم "أنت بطل: اطلق العنان لإمكانياتك وأبحث عن صوتك وكن أفضل ما يمكنك أن تصبح".



ويستهدف الكتاب الفئة العمرية ما بين 11 حتى 16 عاما، وسينشر في شهر مايو من عام 2021.