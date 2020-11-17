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مطالب نرويجية بإلغاء المباريات الدولية

النرويج رومانيا
النجم هالاند في مباراة سابقة مع منتخب النرويج

مطالب نرويجية بإلغاء المباريات الدولية

متابع الغاء المتابعة

أوسلو - د ب أ

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طالب بيورن غولدفوغ رئيس مديرية الصحة النرويجية بإيقاف المباريات الدولية في كرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف غولدفوغ أنه من الصعب معرفة إذا ما كان البروتوكول الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي للعبة كافيا لحماية اللاعبين والأطقم، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى العديد من حالات الإصابة بين الفرق، وتابع في مداخلة عبر الإذاعة النرويجية"إن أر كي" أنه تواصل مع يويفا والاتحاد النرويجي للعبة بشأن تلك المخاوف.

وكان المنتخب النرويجي قد ألغى مباراته أمام رومانيا يوم الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما رفضت الهيئات الصحية السماح للفريق بالسفر عقب إصابة اللاعب عمر العبدولاي بكورونا، فيما ذكر المنتخب النرويجي يوم الاثنين أنه سيخوض مباراة الأربعاء أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية بتشكيلة احتياطية.

ووسط لوائح فيروس كورونا وقيود السفر، كان من المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب قبل مباراة النمسا في فندق بمطار أوسلو، قبل أن يخضعوا لفحوص الفيروس قبل السفر إلى النمسا اليوم الثلاثاء في رحلة طيران عارض.

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