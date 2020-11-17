مورينيو يسخر من إقامة المباريات الدولية

سخر المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي من جولة المباريات الدولية المقامة حاليا وسط تفاقم أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكتب مورينيو ، المدير الفني الأسبق لعدة أندية منها ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت : أسبوع رائع لكرة القدم، مشاهد هائلة في المباريات الدولية. مباريات ودية عظيمة وأمن شامل.



ونالت الجولة الحالية من المباريات الدولية انتقادات عنيفة من أطراف مختلفة في ظل تفاقم أزمة كورونا حاليا والقواعد المختلفة بين الدول بشأن إجراءات السلامة والصحة في ظل هذه الأزمة وظهور العديد من الحالات بين لاعبي المنتخبات.



وسخر مورينيو من شكل التدريبات في الوقت الحالي بالنسبة للأندية مشيرا إلى أنه قاد مرانا جديدا بمشاركة ستة لاعبين فقط حيث يغيب العديد من لاعبي فريقه حاليا عن التدريبات بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم قبل أيام، وقال بسخرية: بعد مران جديد بستة لاعبين ، حان الوقت الآن لأعتني بنفسي.