"فيفا" يطالب الشركات بالمساعدة في تطوير "تقنية الفيديو"

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء شركات التكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللا، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وبهدف تحسين النظام قال الفيفا إن ثلاث شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.

وأضاف: الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن إلغاء أهداف بسبب مواقف تسلل غير واضحة بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو لاسيما في الدوري الإنجليزي.