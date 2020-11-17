  • مباشر
اللغة

"فيفا" يطالب الشركات بالمساعدة في تطوير "تقنية الفيديو"

توتنهام واتفورد
من مراجعة سابقة لحالة في الدوري الإنجليزي

"فيفا" يطالب الشركات بالمساعدة في تطوير "تقنية الفيديو"

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء شركات التكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللا، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وبهدف تحسين النظام قال الفيفا إن ثلاث شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.

وأضاف: الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن إلغاء أهداف بسبب مواقف تسلل غير واضحة بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو لاسيما في الدوري الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

زوبعة في تونس.. صفقة مشبوهة تفوح من زوبعة في تونس.. صفقة مشبوهة تفوح من "نفايات إيطالية"
جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد

الأكثر قراءة

ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات "غامضة"
شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار
خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع
يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا
قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق
بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: "متهورة بس بحبك"

قبل أن تذهب

مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد
مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد

اكتشف المزيد