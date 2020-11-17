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9 إصابات بكورونا في أتلتيكو مينيرو.. بينهم سامباولي

سامباولي
الأرجنتيني سامباولي يتولى تدريب الفريق

9 إصابات بكورونا في أتلتيكو مينيرو.. بينهم سامباولي

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أكد أتلتيكو مينيرو، متصدر دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، وجود تسع إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل النادي، وتتضمن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي.

وأوضح النادي يوم الاثنين، أن النتائج الإيجابية في الجهاز الفني تشمل مساعدي سامباولي ومعدين بدنيين ومدرب حراس المرمى ومدير العلاقات بالنادي، أما غابرييل فهو اللاعب الوحيد المصاب بالفيروس بالفريق.

وأضاف النادي أن المصابين لم يعانوا من أعراض أو شعروا بأعراض خفيفة وعزلوا أنفسهم جميعا.

ويتصدر أتلتيكو الدوري بفارق نقطتين عن إنترناسيونال ومن المقرر أن يخوض ثلاث مباريات خلال عشرة أيام مقبلة.

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