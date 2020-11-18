بوسكيتس يخرج من قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

خرج سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة من تشكيلة فريقه خلال زيارة أتلتيكو مدريد بسبب إصابة بالركبة خلال وجوده في منتخب إسبانيا لكرة القدم.



وأكد برشلونة يوم الأربعاء أن بوسكيتس أصيب في أربطة الركبة خلال تعادل إسبانيا 1-1 مع سويسرا يوم السبت الماضي لكنه لم يحدد فترة غيابه.



وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بغياب بوسكيتس لأسبوعين ليستبعد من رحلة إلى دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا وعن استقبال أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وسيفتقد الفريق الكاتالوني أيضا جهود اللاعب الصاعد أنسو فاتي خلال زيارته لمدريد لمواجهة أتلتيكو صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط عن برشلونة الثامن في جدول الترتيب، لكن قائمة الغائبين عن برشلونة لا تقارن بفريق المدرب دييغو سيميوني.



وسيغيب لويس سواريز، هداف أتلتيكو برصيد خمسة أهداف في الدوري بالتساوي مع جواو فيلكس، عن مواجهة فريقه السابق بعد إصابته بفيروس بكوفيد-19 خلال وجوده في منتخب أوروغواي.



كما استبعد لاعب الوسط هيكتور هيريرا حتى ديسمبر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم شكوك حول مشاركة المدافعين ستيفان سافيتش وماريو ايرموسو.



ويسعى المهاجمون يانيك كاراسكو ودييغو كوستا وفيتولو للحاق باللقاء في أول اختبار حقيقي لأتلتيكو في حملة المنافسة على اللقب بعد انطلاقة قوية.