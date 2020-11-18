بيرهوف: الاتحاد الألماني لم يفقد الثقة بالمدرب لوف

أكد أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ما زال يحظى بثقة الاتحاد رغم الهزيمة الثقيلة صفر - 6 التي مني بها الفريق أمام نظيره الإسباني.

ومني المنتخب الألماني بهزيمة ثقيلة صفر - 6 أمام مضيفه الإسباني مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا ليتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر 2021 ،وهذه هي أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني منذ نحو تسعة عقود وبالتحديد منذ 1931.

وقال بيرهوف في تصريحات إلى شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية : الثقة موجودة. هذه المباراة لن تغير أي شيء. في إشارة إلى أن الاتحاد لم يفقد الثقة في لوف الذي يقود الفريق منذ 14 عاما.

ورفض لوف نفسه التعليق على الاستفسارات بشأن مستقبله مع الفريق وما إذا كانت هذه الهزيمة وضعت استمراره مع الفريق محل شك، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : إذا كان علي أن أقلق بشأن مستقبلي، عليكم أن تستفسروا من آخرين عن هذا الأمر.

ويرى بيرهوف أن عملية استعادة اتزان الفريق ستأخذ بعض الوقت بعدما مني المانشافت بثاني أسوأ هزيمة في تاريخه، وقال: أولا ، يتعين التخلص من آثار هذه الهزيمة. سيأخذ هذا بعض الوقت. بشكل ما ، كل شيء سار بشكل خاطئ.