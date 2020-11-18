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راموس يعادل رقم الدعيع ويقترب من لقب "عميد" العالم

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راموس خلال مباراة إسبانيا وألمانيا يوم الثلاثاء

راموس يعادل رقم الدعيع ويقترب من لقب "عميد" العالم

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إشبيلية - د ب أ

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تقدم المدافع الإسباني سيرجيو راموس خطوة أخرى على طريق معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع منتخب بلاده في مسيرته الكروية.

شارك راموس يوم الثلاثاء ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في المباراة أمام نظيره الألماني بالجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع راموس بهذا رصيده إلى 178 مباراة دولية معادلا رقم لاعبين عربيين هما حارس المرمى السعودي السابق محمد الدعيع ونجم كرة القدم الكويتي المخضرم بدر المطوع.

ويقتسم اللاعبون الثلاثة المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية وذلك بفارق مباراة واحدة خلف العماني أحمد مبارك (كانو) فيما لا يزال المصري المعتزل أحمد حسن (الصقر) عميدا للاعبي العالم حيث يتصدر القائمة برصيد 184 مباراة.

ويحتاج كل من راموس والمطوع المشاركة في ست مباريات فقط خلال عام 2021 لمعادلة رقم الصقر.

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