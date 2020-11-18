فيران توريس يحقق "حلمه" في مباراة ألمانيا

أعرب فيران توريس لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم عن سعادته البالغة بالأهداف الثلاثة "هاتريك" التي سجلها مع الفريق ليقوده إلى الفوز الساحق 6 - صفر على نظيره الألماني مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.

وقال توريس ، الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في سبع مباريات دولية خاضها مع المنتخب الإسباني حتى الآن: كل لاعب يحلم بتسجيل هاتريك. وتسجيل الهاتريك في شباك المنتخب الألماني يسعدني كثيرا.

وقال زميله المهاجم ألفارو موراتا الذي أحرز هدفاً في المباراة : لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيقوله الناس بعد المباراة.