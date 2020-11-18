وست هام يخسر مليوني جنيه في كل مباراة

كشفت كارين برادي نائبة رئيس وست هام يونايتد أن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يخسر مليوني جنيه إسترليني في كل مباراة دون مشجعين في ظل غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولا يُسمح للمشجعين بحضور المباريات منذ استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو، وتعاني الأندية ماديا وطلبت فرق الدرجات الأدنى حزمة إنقاذ من فرق دوري الأضواء.

وقالت برادي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هذا مدمر للجميع. يخسر وست هام مليوني جنيه إسترليني في كل مباراة دون إيراد التذاكر وإيراد الشركات التجارية. تخسر بعض الأندية ما يصل إلى عشرة ملايين إسترليني في المباراة الواحدة.

وأضافت : يتحدث البعض عن هرم كرة القدم، لكن يبقى هناك هرم بين أندية الدوري الممتاز، يعاني الجميع لكن هذا هو الحال في الأنشطة التجارية الأصغر، بغض النظر كانت تتعلق بكرة القدم أو بغير كرة القدم، فإنه ليس لديهم الكثير من الاحتياطي النقدي وهذا ما يحدث للأندية الصغيرة في كرة القدم.



وأبدت برادي إحباطها بسبب عدم حضور المشجعين إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما تبث المباريات في قاعات السينما، وقالت "الأجواء تعاني" دون وجود الجماهير.