"المصدوم" نوير: منتخب ألمانيا فقد التواصل بين اللاعبين

اعترف حارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير أن الهزيمة الثقيلة صفر - 6 أمام المنتخب الإسباني تمثل صدمة للفريق بأكمله.

ومني المنتخب الألماني بهزيمة ثقيلة صفر - 6 أمام مضيفه الإسباني مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا ليتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر 2021.

وقال نوير في تصريحات إلى شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية: إنها هزيمة محبطة لنا جميعا، أنا جزء من الفريق. خسرنا المباراة سويا. لغة الجسد والتواصل كانا ضعيفين للغاية. كان يجب أن نتحدث سويا بشكل أكبر خاصة بعد الهدف الأول.

وأفسد المنتخب الإسباني بهذه الأهداف الستة احتفال نوير بإنجازه حيث أصبح أكثر حراس المرمى خوضا للمباريات الدولية مع المنتخب الألماني من خلال هذه المباراة التي حملت رقم 96 في تاريخه مع الفريق فيما كان أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق من قبل هو سيب ماير برصيد 95 مباراة دولية.