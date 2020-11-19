أرتيتا "يتألم" بسبب وضع أوزيل

اعترف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يشعر بالألم بسبب موقف مسعود أوزيل في النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يرفض التعرض لأسئلة عن اللاعب الألماني بعد كل هزيمة.

ويرتبط أوزيل (32 عاما) بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 وذكرت تقارير أنه ينال 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكنه لم يشارك مع فريق المدرب ِأرتيتا بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في الدوري والمكونة من 25 لاعبا.

وخرج صانع اللعب، الذي شارك لآخر مرة مع أرسنال في مارس ، من تشكيلة النادي في الدوري الأوروبي، ليصبح بوسعه اللعب فقط مع فريق تحت 23 عاما بالنادي.

وقال أرتيتا: أشعر بالألم، لأني لا أحب وجود أي لاعب في تشكيلتي لا يملك فرصة اللعب أو التنافس، وبالنسبة لي هذا أمر حزين لأني أعتقد أنه لا أحد يستحق ذلك.

وأضاف المدرب الإسباني:لكن في نهاية المطاف، فأنا هنا لاتخاذ القرارات، وسوف أتخذ القرارات، التي من وجهة نظري، ستكون الأفضل لمصلحة هذا النادي. وهذا ما يجب علي فعله.

ويتكرر باستمرار الحديث عن غياب أوزيل، لكن أرتيتا قال إنه لا يرغب في الرد على الأسئلة المكررة بخصوص هذا الأمر، وقال وقال: عندما نخسر مباريات كرة القدم، يظهر اسمه وعندما نفوز لا يحدث ذلك.

ويحتل أرسنال المركز 11 في الدوري بفارق ست نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، وسيلعب مع ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.