  • مباشر
اللغة

بلجيكا تقسو على الدنمارك وتلحق بركب المتأهلين

من مباراة بلجيكا والدنمارك

بلجيكا تقسو على الدنمارك وتلحق بركب المتأهلين

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

لحق منتخب بلجيكا بركب المتأهلين للأدوار النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 2 على ضيفه منتخب الدنمارك يوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية في القسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد المنتخب البلجيكي إلى 15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق خمس نقاط على منتخبي الدنمارك وإنجلترا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وبادر منتخب بلجيكا بالتسجيل مبكرا عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة الثالثة، لكن يوناس ويند أدرك التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، ارتدى روميلو لوكاكو ثوب الإجادة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لبلجيكا في الدقيقتين 56 و69، غير أن ناصر الشاذلي مدافع منتخب بلجيكا قلص الفارق بتسجيله هدفا عكسيا لمصلحة المنتخب الدنماركي في الدقيقة 86.

وتوج كيفن دي بروين مجهوده في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 88.

وكان يكفي المنتخب البلجيكي التعادل فقط اليوم للصعود للأدوار النهائية في البطولة، التي صعدت إليها منتخبات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فيما كان يتعين على المنتخب الدنماركي الفوز بأي نتيجة لمواصلة مغامرته في المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
روشن التابعة لـ روشن التابعة لـ "PIF" تعلن عن حيّها الأول في الرياض
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد