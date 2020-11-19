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بويول: استمرار ميسي لا غنى عنه.. وبرشلونة سيعود إلى الفوز

بويول: استمرار ميسي لا غنى عنه.. وبرشلونة سيعود إلى الفوز

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دبي - وحيد رزق المصري

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شدد كارلوس بويول، القائد السابق لبرشلونة، على أهمية استمرار ليونيل ميسي في صفوف النادي الكتالوني، رغم الأحاديث التي ربطته بالانتقال خارج أسوار الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لبرشلونة صيف 2021، ويحق له الانتقال بشكل مجاني إذ لم يقرر تجديد تعاقده مع النادي، وقال بويول "42 عاما" في مقابلة مع "العربية" عن ذلك: استمرار ميسي مع الفريق هام للغاية، أتمنى أن يسجل أكبر عددًا ممكنًا من الأهداف، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، هو قرار خاص به، لكنني كمشجع لبرشلونة، وكصديق له، أتمنى استمراره بالطبع، سيكون أمراً رائعاً لجميع الأطراف.

وأبدى المدافع الإسباني السابق ثقته في عودة برشلونة إلى منصات التتويج، وتحدث عن رؤيته الخاصة لمستقبل الفريق، قائلا: برشلونة أحد أفضل الأندية في العالم، إنه الفريق الأعظم بالنسبة لي، ودورنا كعشاق لهذا النادي أن ندعمه باستمرار خلال جميع المراحل التي يمر بها، نحن مقبلون على مرحلة مفصلية وهي انتخابات النادي، كل مرشح سيعرض برنامجه ويحدد أعضاء مجلس إدارته، ثم ستقرر الجمعية العمومية من يفوز. أنا متأكد من عودة الفريق لحصد الألقاب مجدداً.

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات الرئاسية للنادي في يونيو 2021، وذلك بعد الاستقالة الجماعية التي قدمتها إدارة برشلونة السابقة برئاسة خوسيب ماريا بارتوميو، وسيحصل خليفته على تفويض للبقاء في منصبه لست سنوات.

و حول إذ كان بويول يخطط ليكون جزءاً من الفريق الإداري للنادي أجاب: لا أعلم، أنا متواجد دائمًا داخل أروقة النادي، لنرى ما سيجلبه لنا المستقبل.

يذكر أن يويول دافع عن ألوان برشلونة طوال مسيرته التي امتدت لأكثر من 15 عامًا، وتوّج بأكثر من 20 بطولة، وكان ركنًا أساسيًا في الفريق الذي فاز بالسداسية عام 2009 تحت قيادة بيب غوارديولا.

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